На Донбассе за сутки три обстрела

31.12.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 31 декабря.

Так, в сторону Причепиловки противник дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского сепаратисты вели обстрел из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Они заставили противника прекратить обстрелы.