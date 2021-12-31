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На Донбассе за сутки три обстрела
31.12.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 31 декабря.
Так, в сторону Причепиловки противник дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Крымского сепаратисты вели обстрел из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Они заставили противника прекратить обстрелы.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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