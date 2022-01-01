Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин

01.01.2022 11:00

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в Донецкой области, неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя.