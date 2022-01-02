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Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет
На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 января, со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 2 января.
Так, в направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского сепаратисты наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области враг открывал огонь из противотанковых гранатометов.
Недалеку от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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