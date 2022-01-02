В Святогорске произошел пожар в санатории

02.01.2022 15:00

В Краматорском районе города Святогорск вспыхнул огонь на территории санатория «Святые горы», расположенного на улице Ивана Мазепы. Загорелось отдельно стоящее одноэтажное здание архива. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

По состоянию на 2 января, в санатории не было посетителей, однако оставались три работника. Пожар начался посреди ночи, а ликвидировать его удалось только через 3 часа. 20 мин.

Для гашения пламени привлекли 11 спасателей из личного состава и три единицы техники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что никто не пострадал во время пожара. Возможные причины возгорания устанавливаются.