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Сутки в ООС прошли без обстрелов
03.01.2022 10:00
За минувшие и с начала текущих нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил штаб операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 2 января, и на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Там также добавили, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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