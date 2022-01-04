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3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек
04.01.2022 15:00
Вчера, 3 января, с 09.00 до 17.05 функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка». Об этом сообщает пресс-служба "МЧС ДНР".
На территорию ОРДО запущено 24 транспортных средства, 114 человек. На территорию Украины выпущено 24 транспортных средства, 127 человек.
За оказанием помощи обратились 5 граждан.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ОРДО
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