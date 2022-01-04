3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек

04.01.2022 15:00

Вчера, 3 января, с 09.00 до 17.05 функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка». Об этом сообщает пресс-служба "МЧС ДНР".

На территорию ОРДО запущено 24 транспортных средства, 114 человек. На территорию Украины выпущено 24 транспортных средства, 127 человек.

За оказанием помощи обратились 5 граждан.



