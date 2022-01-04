Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный

04.01.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранен один военный, сообщается в утренней сводке штаба ООС во вторник, 4 января.
Боец находится в лечебном заведении в тяжелом состоянии.
Как сообщается, сепаратисты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов в сторону Светлодарска. В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вблизи Шумов велся обстрел из автоматических станковых гранатометов.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх