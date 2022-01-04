На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный

04.01.2022 09:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранен один военный, сообщается в утренней сводке штаба ООС во вторник, 4 января.

Боец находится в лечебном заведении в тяжелом состоянии.

Как сообщается, сепаратисты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов в сторону Светлодарска. В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вблизи Шумов велся обстрел из автоматических станковых гранатометов.