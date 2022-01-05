Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины

05.01.2022 09:00

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил в Twitter по прибытии в аэропорт Харькова в ночь на среду, 5 января.

"Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина", – написал Боррель.

"В связи с растущим усилением военной мощи России (у границ Украины – ред.) я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости", – отметил глава дипломатии ЕС.