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Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины
05.01.2022 09:00
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил в Twitter по прибытии в аэропорт Харькова в ночь на среду, 5 января.
"Мой первый визит в 2022 году – Станица Луганская и Киев, Украина", – написал Боррель.
"В связи с растущим усилением военной мощи России (у границ Украины – ред.) я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости", – отметил глава дипломатии ЕС.
Теги: Донбасс, визит, ЕС, дипломат, Станица Луганская
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