На Донбассе прекратились обстрелы

05.01.2022 11:00

За прошлые сутки в зоне ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"За прошлые сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.