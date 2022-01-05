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На Донбассе прекратились обстрелы
05.01.2022 11:00
За прошлые сутки в зоне ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"За прошлые сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Теги: Донбасс, перемирие, режим тишины, ООС
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