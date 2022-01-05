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В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)
05.01.2022 10:00
Вчера в неподконтрольном Украине Донецке местным "силовикам" поступила информация о минировании трех крупных торговых центров. Об этом сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
Сотрудников и посетителей ТЦ "Континент", ТЦ "Грин-Плаза" и ТЦ "Атриум" попросили покинуть здания.
Позже стало известно, что в результате проверки спецслужбами информация о минировании торговых центров не подтвердилась.
Теги: Донецк, Донбасс, торговый центр, минирование
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