В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)

05.01.2022 10:00

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке местным "силовикам" поступила информация о минировании трех крупных торговых центров. Об этом сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.

Сотрудников и посетителей ТЦ "Континент", ТЦ "Грин-Плаза" и ТЦ "Атриум" попросили покинуть здания.

Позже стало известно, что в результате проверки спецслужбами информация о минировании торговых центров не подтвердилась.