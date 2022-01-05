В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"

05.01.2022 15:00

В Мариуполе стартует новый проект «Громада моих возможностей». Он научит молодежь реализовывать свои идеи, поможет найти единомышленников и вместе создать страну будущего, сообщает пресс-служба горсовета.

Для участия в нем приглашают молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, которые уже могут стать потенциальными членами молодежных советов в семи громадах Приазовья. Среди них – мариупольская.

В ходе работы молодежь получит:

- современную и очень практичную учебную программу – интерактивные тренинги, ознакомительные визиты в Мариуполь и Каменец-Подольский, летний лагерь «Школа местного развития» на побережье Азовского моря;

- проведение социологических опросов, позволяющих лучше понимать потребности молодежи в громадах Приазовья;

- возможность претворить в жизнь свою инициативу и приобщиться к разработке стратегии молодежной политики в своей громаде.

Зарегистрироваться для участия можно до 23 января по ссылке. Проект реализован при поддержке ULEAD с Европой / ULEAD with Europe.