Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь

06.01.2022 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 6 января.

Так, в направлении Авдеевки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Шум зафиксировали обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А недалеко от Майорского сепаратисты совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними, – заявили в штабе.