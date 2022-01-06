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Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 6 января.
Так, в направлении Авдеевки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Шум зафиксировали обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А недалеко от Майорского сепаратисты совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними, – заявили в штабе.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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