На Рождество через гумкоридор в Еленовке прошли 183 человека

08.01.2022 13:00

Гуманитарным коридором в Еленовке 7 января воспользовалось 183 человека. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

В ОРДО запущено 18 транспортных средств и 109 человек, в обратном направлении проследовали 18 транспортных средств и 74 человека.