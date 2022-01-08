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На Рождество через гумкоридор в Еленовке прошли 183 человека
08.01.2022 13:00
Гуманитарным коридором в Еленовке 7 января воспользовалось 183 человека. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
В ОРДО запущено 18 транспортных средств и 109 человек, в обратном направлении проследовали 18 транспортных средств и 74 человека.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
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