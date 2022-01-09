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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: шесть нарушений перемирия, есть раненый

09.01.2022 09:00
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Сутки в ООС: шесть нарушений перемирия, есть раненый

На Донбассе в районе проведения операции за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Из них два - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.
"В сторону Песок сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Станицы Луганской противник использовал беспилотный летательный аппарат, при помощи которого произведен сброс выстрела ВОГ-17", - говорится в сообщении.
Также недалеко от Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Помимо этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, возможно Орлан-10, с пересечением полосы столкновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья удовлетворительное.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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