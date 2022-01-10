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"ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов
10.01.2022 13:00
Так называемый "Центральный республиканский банк ДНР" планирует в 2022 году расширить линейку потребительских кредитов и кредитов для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе "финучреждения".
"В планах по потребительскому кредитованию на 2022 год разработка и внедрение банковского продукта для граждан республики, который позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году также планируется представить новый банковский продукт "Кредитная линия – Поддержка бизнеса" с лимитом невозобновляемой кредитной линии от 5 до 40 млн. рублей. Предполагается, что средства будут даваться в кредит сроком до 36 месяцев с индивидуальными условиями обеспечения и графиком погашения.
Теги: Донбасс, банк, авто, кредит, ОРДО
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