"ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов

10.01.2022 13:00

Так называемый "Центральный республиканский банк ДНР" планирует в 2022 году расширить линейку потребительских кредитов и кредитов для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе "финучреждения".

"В планах по потребительскому кредитованию на 2022 год разработка и внедрение банковского продукта для граждан республики, который позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году также планируется представить новый банковский продукт "Кредитная линия – Поддержка бизнеса" с лимитом невозобновляемой кредитной линии от 5 до 40 млн. рублей. Предполагается, что средства будут даваться в кредит сроком до 36 месяцев с индивидуальными условиями обеспечения и графиком погашения.