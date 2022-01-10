На Донбассе два обстрела, ранен военный

10.01.2022 08:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе дважды нарушили режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано Об этом в понедельник, 10 яваря, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, в сторону Попасной противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки враг обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.