Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC

10.01.2022 15:00

Жителеям Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях предлагают получить гранты для повышения навыков и дохода. Об этом сообщает "Данська Рада у справах біженців" (DRC).

Вам нужно выбрать курсы, которые помогут получить новые или улучшить существующие профессиональные навыки и в последствии увеличат ваш доход.

Дальше заполните заявку через сайт.

Важно:

1) Вам нужно понимать и объяснить, как на практике вы сможете применять полученные навыки.

2) Желательно (но не обязательно) наличие опыта работы по направлению, которое вас интересует.

3) Готовность покрыть не менее 20 % расходов на обучение за счет собственных средств.

Преимущество будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Такая поддержка стала возможной благодаря финансированию правительствами Швейцарии и Великобритании.