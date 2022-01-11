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Архив - Донецкая область

На Донбассе погибли два украинских воина

11.01.2022 08:00
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На Донбассе погибли два украинских воина

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Двое военных погибли, выполняя задание на заминированной местности. Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.
Во время выполнения боевого задания на заминированном участке местности в результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.



Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
 
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