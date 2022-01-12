Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте

12.01.2022 14:00

В конце декабря 2021 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным ВГА за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, 11 января состоялось рабочее совещание по этому вопросу, в котором приняли участие представитель Луганской ОГА Алексей Смирнов, заместитель командующего Объединенными силами Анатолий Шевченко и руководители СБУ и силовых структур обеих областей.

"Участие в местных выборах – это конституционное право граждан Украины, но на данный момент на отдельных территориях Донецкой области ситуация безопасности остается обостренной, поэтому подходить к вопросу проведения выборов необходимо очень взвешенно", — подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что участники рабочего совещания пришли к согласию, что проведение первых местных выборов 27 марта 2022 года в 18 общинах Луганской и Донецкой областей пока невозможно.

"В соответствии с оперативной информацией соответствующих служб и органов, в нынешней ситуации невозможно обеспечить безопасность избирателей по всей линии разграничения. Окончательное решение о проведении выборов будет приниматься Центральной избирательной комиссией, которой будет передан протокол сегодняшнего заседания", — говорится в сообщении.



