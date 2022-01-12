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Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин
12.01.2022 09:00
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксирован один обстрел позиций ООС, в результате которых погиб военный. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
Теги: Донбасс, погибший, обстрел, ООС
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