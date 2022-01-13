Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ

13.01.2022 11:00

12 января состоялся очередной отбор победителей в рамках программы льготного кредитования жилья для переселенцев при поддержке правительства Германии. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно информации, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству отобрал еще 150 человек из числа зарегистрированных кандидатов. Для отбора использовалось программное обеспечение RandomPicker. Список победителей можно посмотреть здесь.

Во втором полугодии 2021 года состоялось пять этапов отбора участников этой программы. По их результатам собственным жильем уже обеспечены более 240 семей, это около 700 переселенцев.