За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный

13.01.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня, боевое травмирование получил украинский военный. Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что один из обстрелов сепаратисты вели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.

Противник открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120-мм.