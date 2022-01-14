В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте

14.01.2022 10:00

В Дружковке повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 6 до 9 грн. Решение принято на заседании исполнительного комитета Дружковского городского совета 12 января, сообщает пресс-служба городского совета.

По результатам расчетов тарифа, предоставляемого перевозчиками на комиссию, и в соответствие с экономически обоснованными расходами было решено, что одна перевозка на городских маршрутах общего пользования составит 9 гривен.

Как отмечается, подорожание связано с ростом стоимости материальных ресурсов и горюче-смазочных материалов.

После обнародования утвержденного решения исполнительного комитета в общественно-политической газете «Дружковский рабочий» решение вступит в силу.