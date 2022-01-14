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Архив - Донецкая область

В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте

14.01.2022 10:00
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В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте

В Дружковке повысили тарифы на проезд в городском транспорте с 6 до 9 грн. Решение принято на заседании исполнительного комитета Дружковского городского совета 12 января, сообщает пресс-служба городского совета.
По результатам расчетов тарифа, предоставляемого перевозчиками на комиссию, и в соответствие с экономически обоснованными расходами было решено, что одна перевозка на городских маршрутах общего пользования составит 9 гривен.
Как отмечается, подорожание связано с ростом стоимости материальных ресурсов и горюче-смазочных материалов.
После обнародования утвержденного решения исполнительного комитета в общественно-политической газете «Дружковский рабочий» решение вступит в силу.



Теги: Донбасс, Дружковка, тариф, общественный транспорт
 
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