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Архив - Донецкая область

ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса

15.01.2022 09:00
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ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса

Центральная избирательная комиссия рассмотрела заключение от Донецкой и Луганской областных государственных администраций о невозможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов. Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.
"Учитывая заключения Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявили в ЦИК.
В комиссии напомнили, что в перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.



Теги: Донбасс, выборы, ЦИК
 
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