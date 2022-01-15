Последние новости раздела
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк11:00
- На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины10:00
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса09:00
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины
15.01.2022 10:00
За минувшие сутки на Донбассе дважды нарушили режим тишины, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 15 января.
Один из обстрелов осуществлен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Так, вблизи Водяного сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. А недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Читайте также:
- Донбасский фронт: боевики притихли
- На Донетчине собака увела людей из дома. Через 20 минут туда прилетело пять мин
- Боевики расстреливали Пески и слали диверсантов к Опытному (ВИДЕО)
- Боевики стреляют меньше, но калибры - ого-го!
- Комбат: в секторе - бардак, Марьинка - под обстрелом, контрабандисты прорываются
- Что делать жертвам обстрелов в зоне АТО
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк11:00
- На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины10:00
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса09:00
- В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины15:00
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк11:00
- На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины10:00
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса09:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- ВОЗ одобрила ещё два препарата от COVID-1916:00
- В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины15:00
- В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января11:00
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины
- Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин