В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине

15.01.2022 15:00

Мощный ветер, который обрушился на Краматорск 14 января, сорвал самый большой флаг Украины на Донетчине с флагштока в парке «Юбилейний». Об этом сообщает Краматорск Пост.

Мэр города, Александр Гончаренко в комментариях написал, что флаг планируют восстановить в ближайшее время.