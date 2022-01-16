Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

16.01.2022 11:00

На Донбассе в течение минувших суток соблюдался режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 16 января.

"За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.