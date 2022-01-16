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Сутки на Донбассе прошли без обстрелов
16.01.2022 11:00
На Донбассе в течение минувших суток соблюдался режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 16 января.
"За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что ВСУ продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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