На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк

17.01.2022 09:00

16 января был завершен ремонт на водопроводе "Горловка — Торецк". Устранены все ранее обнаруженные порывы. Возобновлена работа фильтровальной станции. Началась подача и раскачка воды на город. Об этом сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации.

"До полного восстановления водоснабжения во всех районах города утвержден график подвоза и раздачи воды на 17 января", — говорится в сообщении.

Порыв водовода "Горловка — Торецк" произошел 25 декабря вблизи временно неподконтрольной Украине Горловки. Устранить его ремонтные бригады не могли несколько недель, так как незаконные вооруженные формирования не предоставляли гарантии соблюдения режима тишины.