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На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк
17.01.2022 09:00
16 января был завершен ремонт на водопроводе "Горловка — Торецк". Устранены все ранее обнаруженные порывы. Возобновлена работа фильтровальной станции. Началась подача и раскачка воды на город. Об этом сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации.
"До полного восстановления водоснабжения во всех районах города утвержден график подвоза и раздачи воды на 17 января", — говорится в сообщении.
Порыв водовода "Горловка — Торецк" произошел 25 декабря вблизи временно неподконтрольной Украине Горловки. Устранить его ремонтные бригады не могли несколько недель, так как незаконные вооруженные формирования не предоставляли гарантии соблюдения режима тишины.
Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление, Торецк
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