Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк

17.01.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк

16 января был завершен ремонт на водопроводе "Горловка — Торецк". Устранены все ранее обнаруженные порывы. Возобновлена работа фильтровальной станции. Началась подача и раскачка воды на город. Об этом сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации.
"До полного восстановления водоснабжения во всех районах города утвержден график подвоза и раздачи воды на 17 января", — говорится в сообщении.
Порыв водовода "Горловка — Торецк" произошел 25 декабря вблизи временно неподконтрольной Украине Горловки. Устранить его ремонтные бригады не могли несколько недель, так как незаконные вооруженные формирования не предоставляли гарантии соблюдения режима тишины.



Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх