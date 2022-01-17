Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января

17.01.2022 14:00

Сегодня, 17 января, все КПВВ в районе проведения ООС открыты с 08:00 до 16:00, однако фактически пропускные операции происходят только на двух, это "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом Свободному радио рассказал представитель Государственной пограничной службы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

По его данным, к 10 часам утра через КПВВ “Станица Луганская” на временно оккупированную территорию прошли 205 человек, а 419 — на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Через КПВВ “Новотроицкое” к 10 часам в сторону так называемой “ДНР”, по данным Игоря Лизогуба, проехали 63 человека и 8 машин. А в противоположном направлении проследовали 10 человек и 5 автомобилей.