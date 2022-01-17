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Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе
17.01.2022 10:00
За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.
Так, в сторону Екатериновки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.
Теги: Донбасс, ранение, обстрел, ООС
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