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Архив - Донецкая область

В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир

17.01.2022 15:00
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В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир

В оккупированном Донецке на выходных в результате пожара в многоэтажке на проспекте Панфилова, 6 на четвертом этаже сгорели семь квартир. Во время осмотра помещений в одной из квартир обнаружен труп мужчины, сообщают СМИ "ДНР".
По предварительным данным, из-за пожара в расселении нуждаются 14 жителей дома.
Как сообщают в донецких пабликах, возгорание в многоквартирном доме произошло в результате неосторожного обращения с огнем одного из асоциальных жителей.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, многоэтажка
 
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