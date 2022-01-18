Главная / Новости / Донецкая область / ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке
Последние новости раздела
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января14:00
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе10:00
- На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк09:00
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе13:00
- Сутки на Донбассе прошли без обстрелов11:00
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине15:00
ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке
18.01.2022 14:00
Спецмиссия ОБСЕ не обнаружила в оккупированной Горловке утечки химикатов на ПАО "Концерн Стирол", о которой заявила разведка Минобороны. Об этом говорится в отчете СММ.
"16 и 17 января миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в Горловке (неподконтрольный правительству город, 39 км северо-восточнее Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, утечка, аммиак, ОБСЕ
Читайте также:
- Сутки после аварии на "Стироле": эксперты спорят о причинах, пострадавших увезли в Донецк
- В Горловке распространяют слухи о «завезенном на Стирол аммиаке»
- Во время аварии на «Стироле» людей решили не тревожить сиренами
- В Горловке похоронили последнего погибшего на "Стироле"
- Названа причина аварии на "Стироле": труба истончилась до 0,5 миллиметра
- Медики говорят, что младенец в Горловке погиб не от аммиака
- На Луганщине определили места для крещенских купаний15:00
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января14:00
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе10:00
- Трансплантация как единственная надежда на жизнь17:00
- МОЗ опубликовало список симптомов Омикрон-штамма коронавируса16:00
- На Луганщине определили места для крещенских купаний15:00
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января13:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях10:00
- Арестович уволился с поста спикера ТКГ09:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Трансплантация как единственная надежда на жизнь17:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 января
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир
- ОБСЕ проверила информацию об утечке химикатов в оккупированной Горловке
- В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу