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Архив - Донецкая область

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

19.01.2022 08:00
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За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, вражеские войска не нарушали режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.



Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
 
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