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Часть Донетчины осталась без воды из-за порыва на водоводе
20.01.2022 15:00
На Донетчине из-за порыва на водоводе и ремонтных работ была приостановлена и ограничена подача воды в ряде населенных пунктов. Об этом сообщает КП Вода Донбасса.
"Сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе будет прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Новодмитровка, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка. Сокращена подача воды будет в Краматорск и Славянск", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, авария, водоснабжение, КП "Вода Донбасса"
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