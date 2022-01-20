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На Донбассе трое суток сохраняется режим тишины
20.01.2022 08:00
Режим тишины сохраняется на Донбассе трое суток, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные принимали участие в молитве и обряде освящения воды на Крещение и смогли окунуться в прорубь.
Тишина сохраняется и по состоянию на 7 часов утра текущих суток.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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