В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"

20.01.2022 16:00

Проект «Полицейский офицер общины» заработал в Мариупольской ТГ. О безопасности 19 тысяч граждан будут заботиться пять полицейских. 19 января офицеры получили современные офисы и новые служебные автомобили Suzuki Vitara. Об этом сообщает МВД Украины.

Полицейские станции открылись в населенных пунктах Старый Крым, Бердянское, Виноградное и Покровское. Всего новый полицейский сервис получат жители 13 сел и поселков, входящих в состав Мариупольской территориальной громады.

В новых офисах созданы комфортные условия для приема граждан. Оснащение полицейских является результатом совместных усилий Нацполиции и громады. Для реализации проекта Мариупольским горсоветом было выделено 4,3 млн гривен.

В настоящее время в общинах Донетчины открыто уже 20 полицейских станций, что обеспечивает постоянное пребывание полиции рядом с жителями.