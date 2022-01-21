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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд

21.01.2022 11:00
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В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд

Авдеевский городской суд, не работавший 7 лет, возобновил свою работу. Об этом Свободному радио сообщила и.о. пресс-секретаря Селидовского городского суда Ольга Маничева.
“19 января 2022 года Верховный суд вынес постановление о возобновлении работы Авдеевского городского суда Донецкой области, в котором указано, что Авдеевский городской суд возобновит свою работу с 20 января, а 11 февраля они начинают рассматривать дела, которые им подсудны”, — сказала она.
Суд в Авдеевке прекратил работу 2 сентября 2014 из-за проведения АТО. Тогда соответствующим распоряжением Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел территориальную подсудность Авдеевского городского суда сменили на Добропольский горрайонный суд. А с 31 марта 2016 дела из Авдеевки начали рассматривать селидовские судьи.



Теги: Донбасс, Авдеевка, суд
 
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