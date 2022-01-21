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Архив - Донецкая область

В зоне ООС возобновились обстрелы

21.01.2022 08:00
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В зоне ООС возобновились обстрелы

На Донбассе за прошедшие сутки, 20 января, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вражеских войск. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщает штаб ООС.
Отмечается, что в сторону Опытного противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг применил минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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