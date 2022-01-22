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Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке на остановочном пункте «Завод «Донгормаш» по ул. Куприна запланировано проведение памятного митинга, поминальной панихиды и возложения цветов к памятному знаку «Боссе» для почтения памяти о мирных жителях, погибших 22 января 2015 года, сообщают подконтрольные ОРДО паблики.
В связи с этим с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспорта по следующим улицам:
— ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;
— ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;
— ул. Пухова на участке от ул. Одесской до ул. Куприна.
Для обеспечения перевозочного процесса, движение пассажирского транспорта, работающего на маршрутах (№№37, 51, 53, 79, 80 и другие), проходящих в районе проведения указанного мероприятия, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов.
Транспортные средства, работающие на городском маршруте №17, будут осуществлять движение от центра города до ДС «Ул. Туполева» и обратно в сторону центра города по пр. Ленинскому.
Работа автобуса большой вместимости по маршруту общего пользования №50 «Улица Бучмы — ДС «Центр» будет приостановлена на время проведение мероприятия.
Утренние рейсы по данному маршруту будут выполнены:
— от остановочного пункта «Ул. Бучмы» в 5:46 и 7:01.
— от диспетчерской станции «Центр» в 6:23.
После окончания мероприятия работа автобуса будет восстановлена согласно утвержденному расписанию движения (отправлением от ДС «Центр»).
Работа троллейбусных маршрутов, осуществляющих движение по улице Куприна, и трамвайного маршрута №3 будет приостановлена с 8:00.
Местные «власти» просят жителей принять во внимание данную информацию при планировании своих поездок.
Теги: Донецк, Донбасс, движение, транспорт
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