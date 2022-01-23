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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня

23.01.2022 11:00
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Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения: 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также сброс гранатометного выстрела с помощью БПЛА. Об этом сообщает  пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что недалеко от Травневого и непосредственно по населенному пункту Травневое враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25", - говорится в сообщении.
В штабе добавляют, что вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учереждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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