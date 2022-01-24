Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый

24.01.2022 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Водяного враг четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем. Вблизи Попасной наемники два раза производили обстрелы из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Новозвановки сепаратисты произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Также в окрестностях Причепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали. Состояние здоровья бойца – удовлетворительное.