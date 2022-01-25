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На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов
Восстановлено водоснабжение ряда населенных пунктов Донецкой области после ликвидации аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает ДонОГА.
Устранено повреждение диаметром 1400 мм на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода.
В пять часов утра схема водоснабжения полностью восстановлена.
Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм, на участке между 2 и 3 подъемом Второго Донецкого водопровода. Аварийные ремонтно-восстановительные работы проводились с 20 января.
Была прекращена подача водоснабжения в г. Константиновка (частично), 6 населенных пунктов Краматорского района Ильиновской ОТГ и 3 населенных пунктов Торецкой ОТГ Бахмутского района (около 50 тыс. человек). Была сокращена подача воды в городах Славянск, Краматорск и Дружковка.
Теги: Донбасс, водоснабжение, восстановление
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