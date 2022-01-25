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В ОРДО назвали число местных предпринимателей
Число зарегистрированных в ОРДО субъектов хозяйствования в 2021 году осталось почти на уровне 2020-го. Об этом сообщили в так называемом "министерстве доходов и сборов".
"В течение 2021 года в республике, по состоянию на 23 декабря, было зарегистрировано 4 307 субъекта хозяйствования – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в текущем году зарегистрировано на 16 субъектов хозяйствования меньше или на 0,4%", – сказано в сообщении.
Отмечается, что 43% от общего количества этих предпринимателей заняты в сфере торговли, более 10% – в сферах транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, 4,6% - временное размещение и организации питания, 2,7% – перерабатывающая промышленность. Остальные данные о своей деятельности пока не предоставили.
Из тех, кто предоставил данные о начале хозяйственной деятельности в 2021 году, по предварительным расчетам, 99,2% относятся к микропредприятиям.
Теги: Донбасс, предприниматели, ОРДО
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