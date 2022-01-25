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В Славянске "заминировали" все школы
25.01.2022 12:00
В Славянске поступило сообщение о минировании городских школ в спецсслужбы. Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях
Он призвал жителей города сохранять спокойствие.
"Сохраняем спокойствие! Волна «заминирований» школ, прокатившаяся по стране, добралась и до Славянска.
Спецслужбы получили информацию о том, что якобы заминированы все школы Славянской громады. Несмотря на абсурдность этого предположения, будет проведена эвакуация детей и сотрудников из зданий. После этого все школы обследуют правоохранители с собаками. Напомню, что ни в одном городе Украины информация о минировании школ после проведенной проверки не подтвердилась!", — отметил Вадим Лях.
Теги: Донбасс, Славянск, школы, минирование
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