Рада изменила границы города Угледар

26.01.2022 15:00

Верховная Рада увеличила границы города Угледар Волновахского района Донецкой области. Соответствующее постановление поддержали 277 голосами народных депутатов на заседании в среду.

Документом предусмотрено увеличить территорию Угледара на 32,8717 гектара земель, и утвердить территорию города общей площадью 582,0000 гектара.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, целью является «создание полноценной жизненной среды и благоприятных условий территориального развития города, обеспечение эффективного использования потенциала территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурной ценности с учетом интересов владельцев земельных участков и землепользователей».