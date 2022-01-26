- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
"В сторону Авдеевки сепаратисты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Также в окрестностях населенного пункта Пищевик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произведен сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате двое военнослужащих получили ранения. Они госпитализированы. Состояние здоровья одного бойца удовлетворительное, второго – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, добавили в штабе.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- Боевики продолжают грубо нарушать перемирие на Донбассе: у сил АТО много раненых
- Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных
- За мнувшие сутки боевики 49 раз открывали огонь.Среди бойцов АТО есть раненые и погибший
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей17:00
- В Славянске "заминировали" все школы12:00
- На Донетчине возобновили водоснабжение 13 населенных пунктов11:00
- За сутки в ООС один обстрел, потерь нет08:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- В ОП подвели итоги встречи советников "Нормандии"08:00
- Хакеры атаковали официальный сайт Украины16:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин14:00
- МОН рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на дистанционку13:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря10:00
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США09:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые08:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- В Славянске "заминировали" все школы
- В ОРДО назвали число местных предпринимателей
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый
- Рада изменила границы города Угледар
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО