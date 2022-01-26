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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые

26.01.2022 08:00
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Сутки в ООС: пять обстрелов, есть раненые

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
"В сторону Авдеевки сепаратисты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Также в окрестностях населенного пункта Пищевик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произведен сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате двое военнослужащих получили ранения. Они госпитализированы. Состояние здоровья одного бойца удовлетворительное, второго – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, добавили в штабе.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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