Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн

27.01.2022 15:00

Депутаты горсовета Краматорска на очередной сессии 26 января поддержали проект решения о повышении стипендий долгожителям города, сообщает "Восточный проект".

В принятом решении сумма стипендий лицам, которые достигли возраста 100 и более лет, увеличена с 1 до 3 тысяч грн. В списке на получение выплат значится 13 человек.