На Донбассе сутки прошли без обстрелов

27.01.2022 11:00

За прошедшие сутки, 26 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, добавили в штабе.