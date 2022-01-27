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На Донбассе сутки прошли без обстрелов
27.01.2022 11:00
За прошедшие сутки, 26 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, добавили в штабе.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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