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ТКГ провела первое в этом году заседание

27.01.2022 09:00
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ТКГ провела первое в этом году заседание

В среду, 26 января, состоялось первое в 2022 году заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщается на фейсбук-странице Украинской делегации для участия в ТКГ.
На заседании представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал возможное признание Россией "независимости" фейковых "ЛНР" и "ДНР". Такую инициативу он назвал "лишь обращением 11 депутатов" и заявил, что РФ поддерживает выполнение "Минских соглашений".
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен отметил, что благодаря договоренностям от 22 июля 2020 СММ ОБСЕ зафиксировала на 75% уменьшение обстрелов. "В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений РПО, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры. В этой связи были продлены консультации по разработке дополнений к договоренностям 22.07.20. Также уделено внимание необходимости практической имплементации итогов "Парижского саммита" в части, касающейся противоминной деятельности", - говорится в сообщении.
В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольной территории, так и на оккупированных территориях. Также Украина предложила открытие КПВВ "Счастье" (зеркальный на Луганск), однако одно такое предложение не было поддержано ОРЛО.
"В рамках работы подгруппы по социально-экономическим вопросам участники проговорили дополнительные варианты выплат маломобильным лицам, ряд экологических вопросов: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизацию работы группы экспертов по затоплению шахт, также обсудили возможность обработки блоков вопросов восстановления социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
 
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