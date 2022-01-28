Последние новости раздела
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины11:00
В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки
28.01.2022 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра пятницы, 28 января, за прошедшие сутки, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.
"Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Кроме этого, недалеко от Марьинки сепаратисты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
Потерь нет.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Читайте также:
- Чергова підлість з боку бойовиків
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото
- Сегодня боевики осуществили около 20 вооруженных провокаций против сил АТО
- Район Авдеевки штурмует пехота, под Докучаевском гремят танки, Зайцово кроют минометами
- Приморское направление зоны АТО: где стоят и куда лупят три артгруппы террористов
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину13:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов11:00
- ТКГ провела первое в этом году заседание09:00
- Рада изменила границы города Угледар15:00
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО12:00
- В Украине провели первые стрельбы из британских ПТРК NLAW17:00
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах15:00
- На Донетчине 136 школ перешли на дистанционный режим обучения14:00
- В Киеве разоблачен агент российских спецслужб13:00
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря10:00
- В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки09:00
- Зеленский провел "долгий телефонный разговор" с Байденом08:00
- Google посвятил дудл мариупольскому художнику Архипу Куинджи16:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн15:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Долгожители Краматорска будут ежемесячно получать по 3000 грн
- Рада изменила границы города Угледар
- В Мариуполе "заминировали" 5 школ и дворец культуры
- ТКГ провела первое в этом году заседание
- Ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность российских COVID-вакцин
- В ОП опровергли информацию о прямых переговорах с ОРДЛО
- Уже более пяти тысяч мариупольских пенсионеров получили "ковидные" продуктовые корзины
- В ОРДО проверяют информацию о минировании 17 зданий в трех городах
- В Украину прибыли ещё 300 Javelin из США
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря