В ООС два нарушения режима "тишины" за сутки

28.01.2022 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра пятницы, 28 января, за прошедшие сутки, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

"Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, недалеко от Марьинки сепаратисты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Потерь нет.